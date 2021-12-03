Молодой человек погиб на месте, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудник погиб от огнестрельного ранения в здании управления полиции Уральска Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ЧП произошло третьего декабря в 7:40. 20-летний младший сержант полиции получил табельное оружие и на боевом посту в здании управления полиции Уральска покончил жизнь самоубийством. Он был уроженцем ЗКО, в органах внутренних дел служил с мая 2021 года, а в должности - с августа 2021 года. Проходил срочную службу в вооруженных силах Казахстана с июня 2019 года по июнь 2020 года.
– За время работы в занимаемой должности зарекомендовал себя с положительной стороны, в физическом отношении подтянут. Режим соблюдал, на работу не опаздывал. За период службы действующих взысканий не имеет. Данный факт  зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование. Одновременно начато служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств, о чем будет сообщено дополнительно, - рассказали в департаменте полиции ЗКО.
Иную информацию в ведомстве разглашать не стали, сославшись на стать 201 УПК РК "Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц".