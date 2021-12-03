ЧП произошло на рабочем месте, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске сотрудник застрелился в здании полиции На месте гибели сержанта сейчас работает оперативная группа Как выяснилось, сотрудник, которому было всего 20 лет, погиб от полученного огнестрельного ранения в здании полиции Уральска. Произошло это около 8:00 сегодня, третьего декабря. Мужчина скончался на месте происшествия. По информации "МГ", погибший - сержант 2001 года рождения, стоял на вахте в управлении полиции. Другие подробности в настоящее время выясняются.
- Я ничего не знаю, - ответила представитель пресс-службы ДП ЗКО Амангалиева, а затем и вовсе бросила трубку.
В прокуратуре ЗКО информацию не подтвердили и не опровергли. К слову, в 11:00 журналистов пригласили на брифинг в управление полиции Уральска, но позже его отменили. Сейчас на месте работают криминалисты и оперативники, но комментарии они не дают. Стражи порядка не дают подойти ко входу, его оцепили лентой. Несколько сотрудников обходят территорию с металлоискателем. Сотрудник погиб от огнестрельного ранения в здании управления полиции Уральска Сотрудник погиб от огнестрельного ранения в здании управления полиции Уральска В Уральске сотрудник застрелился в здании полиции В Уральске сотрудник застрелился в здании полиции В Уральске сотрудник застрелился в здании полиции Днём ранее полицейский стал участником смертельной аварии. Лобовое столкновение "Лады Ларгус" и Hyundai Accent произошло на 46-километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19:00. Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов сообщил, что за рулём одного из автомобилей находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. В настоящее время он находится под стражей. Ведется досудебное расследование. В ДТП погибла 51-летняя женщина и пострадала мама с шестимесячным ребёнком. Малыш находится в крайне тяжёлом состоянии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА