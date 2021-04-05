Почему подорожал бензин в Казахстане

В марте в Казахстане подорожал бензин. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте за бензин марки АИ-92 стали платить в среднем на 10 тенге больше - по 160 тенге. Эксперт нефтегазовой отрасли, ведущий программы "Байдильдинов. Нефть" Олжас Байдильдинов объяснил, почему это происходит, передает zakon.kz. После новостей о росте цен на бензин Министерство энергетики распространило сообщение, что ведомство не в ответе за стоимость ГСМ. На сегодняшний день цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются и определяются рынком на основе спроса и предложений. Конечная цена для потребителей складывается н