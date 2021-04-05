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Социум

Почему подорожал бензин в Казахстане

В марте в Казахстане подорожал бензин. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте за бензин марки АИ-92 стали платить в среднем на 10 тенге больше - по 160 тенге. Эксперт нефтегазовой отрасли, ведущий программы "Байдильдинов. Нефть" Олжас Байдильдинов объяснил, почему это происходит, передает zakon.kz. После новостей о росте цен на бензин Министерство энергетики распространило сообщение, что ведомство не в ответе за стоимость ГСМ. На сегодняшний день цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются и определяются рынком на основе спроса и предложений. Конечная цена для потребителей складывается н
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Почему подорожал бензин в Казахстане
В марте в Казахстане подорожал бензин. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте за бензин марки АИ-92 стали платить в среднем на 10 тенге больше - по 160 тенге. Эксперт нефтегазовой отрасли, ведущий программы "Байдильдинов. Нефть" Олжас Байдильдинов объяснил, почему это происходит, передает zakon.kz.
В Уральске резко подорожал бензин: в управлении энергетики не смогли назвать причину повышения цены
В Уральске резко подорожал бензин: в управлении энергетики не смогли назвать причину повышения цены
  После новостей о росте цен на бензин Министерство энергетики распространило сообщение, что ведомство не в ответе за стоимость ГСМ. На сегодняшний день цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются и определяются рынком на основе спроса и предложений. Конечная цена для потребителей складывается на основании оптовой стоимости нефтепродукта, всех транспортных расходов до АЗС, хранение на нефтебазах, расходы розничного реализатора, а также акцизы и налоги, - говорится в тексте сообщения. Эксперт Олжас Байдильдинов объяснил, что повышение цен связано с многими факторами, среди них курс валют, инфляция. Цены должны были вырасти еще в прошлом году. По факту уже год назад бензин продавали в РК ниже себестоимости. К примеру, нефть на наши НПЗ поставляет по цене около $30 за баррель, то есть в два раза ниже мировых цен. Если перевести баррель сырой нефти в литры, то литр казахстанской нефти на мировых рынках стоит примерно 170 тенге, а бензин сейчас продают по 160-165 за литр. То есть готовый продукт стоит дешевле, чем сырье! Это как если бы сметана, стоила дешевле молока. Такой ситуации ведь никогда не было, а по бензину она сложилась и уже долгое время держится в таком диапазоне. То есть нефть, как и любой товар имеет свою себестоимость, и она с каждым годом растет из-за валютных курсов, инфляции, в том числе и роста заработных плат. Ведь нефтяники и сервисники периодически требуют это, - сказал он. Он отметил, что Казахстан входит в топ-10 стран по самому дешевому бензину. Если точнее - на 8 месте. В то же время в соседних с Казахстаном странах бензин в среднем дороже на 60-100 тенге. К примеру, в России с начала года наблюдается рост розничных цен на 3% до 270 тенге за бензин марки АИ-92. Естественно, дешевый бензин в РК создает благодатную почву для теневых поставок в соседние страны, что и происходит. К примеру, в наших северных регионах в некоторые периоды потребление бензина бывает выше, чем в миллионом Шымкенте! Всем ведь понятно, что этот бензин вывозят, зарабатывая по 80-100 тенге с каждого литра, - рассказал он. В этом году в стране ремонтируют два нефтеперерабатывающих завода. Плановый и внеплановый ремонт НПЗ, конечно, может влиять на внутренний рынок, однако, Правительство всегда держит на контроле данный вопрос, и перед плановыми ремонтными работами всегда есть задача обеспечить комфортный уровень запасов. В настоящее время дефицита ГСМ нет. И это хорошо. Так как бывали периоды, когда мы сталкивались с табличками "Бензин только по талонам". Однако, цены все же будут расти. Слишком большой разрыв между Казахстаном и соседними странами, - добавил эксперт. Напомним, 4 апреля в Уральске подорожал бензин, а некоторые АЗС и вовсе отпускают топливо либо ограниченно, либо по талонам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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