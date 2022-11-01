Почему так долго строят дороги в ЗКО, рассказали в АО «НК Казавтожол»

– На сегодня заасфальтировано больше половины трассы Казталовка - Жанибек - граница РФ, проект готов на 60%, уложено 84 километра асфальта из 142 километров. В этом строительном сезоне отремонтировано четыре моста из шести. Проект состоит из четырёх лотов, работы продолжаются. Кроме того, 40 километров асфальта уложено на дороге республиканского значения Онеге - Бисен - Сайхин, работы продолжаются на протяжении всего участка – это 103 километра, проект состоит из двух участков, - рассказал Казбек Мамбетов.Вместе с тем руководитель филиала подчеркнул, что несмотря на проблемные вопросы, в этом году по сравнению с прошлым строительно-монтажные работы ведутся более активно. Так, вдвое увеличено количество задействованной спецтехники и дорожных рабочих, на двух объектах трудятся 700 человек персонала и работает 600 единиц спецтехники. К слову, 90% дорожного персонала – это местные жители. Мобилизовано четыре асфальтобетонных завода. Если в прошлом году в общей сложности уложили порядка 41 километра асфальта, то в этом подрядные организации уложили вдвое больше. В 2022 году выделено 15 миллиардов тенге, полностью освоить средства планируют до конца года. Что касается проблемных вопросов, то, по словам Казбека Мамбетова, их анализируют и решают. К примеру, дорожные компании столкнулись с дефицитом битума, тогда цена достигала до 250 тысяч тенге за тонну.
– Проработан механизм реализации битума между производителями и конечными потребителями (подрядчики - прим. автора), без посредников. Таким образом удалось выровнять цену за тонну битума равную сметной расценке, это 80 - 120 тысяч тенге за тонну. На сегодня тонна битума стоит 125 тысяч тенге. Второй проблемный вопрос - это отсутствие в ЗКО каменных карьеров. Это особенность самого региона. Соответственно, весь объём строительного материала привозной. Для транспортировки щебня из соседних регионов необходимы полувагоны. Совместно с уполномоченными органами налаживаем работу по поставке полувагонов для перевозки щебня из соседних Актюбинской и Мангистауской областей. По западному региону заготовка материалов осуществляется со станции Мугалжар и Бершугир Актюбинской области. Расстояние от станции загрузки и до станции выгрузки составляет более 1 300 километров, что может занимать до 10 дней. Помимо этого, вагоны проходят через территорию РФ, и некоторые из них не соответствуют требованиям по перевозкам на территории России, что создаёт дополнительные препятствия. В рамках проведённых переговоров с КТЖ в данном вопросе также удалось добиться положительных результатов. К примеру, если в прошлом году прибыло две тысячи полувагонов с щебнем, то в этом строительном сезоне более пяти тысяч полувагонов, - сказал Казбек Мамбетов.Между тем директор ТОО «Акжолкурылыс» Амирбек Тулегенов подтвердил, что остро ощущается нехватка полувагонов для транспортировки битума. Ведь большинство вагонов «Казакстан темир жолы» являются изношенными и не подходят под стандарты международных перевозок.
– У КТЖ есть более 100 тысяч полувагонов (вагоны для перевозки щебня - прим. автора), но 90% из них не соответствуют международным стандартам. Ведь эти вагоны когда-то были списаны в России из-за изношенности. Для перевозок внутри страны они пригодны, а для выезда из страны - нет. Я планировал в этом году заготовить 106 тысяч тонн щебня, но с января до апреля я смог завезти только 66 тонн. Этого не хватит даже на километр дорог. С 15 июня начались продвижения и в месяц три компании, которые строят дороги на этой трассе, получали 400 вагонов с щебнем. Эти 400 вагонов едут до нашего участка девять суток, столько же суток пустые вагоны едут обратно. 400 вагонов мы делим между тремя компаниями. Деньги есть, мы оплатили, но отсутствие вагонов создаёт нам ощутимые сложности, - сетует Амирбек Тулегенов.В качестве примера предприниматель отметил, что в месяц в Атырау доезжают до 1 200 вагонов с щебнем. А если привлечь частные вагоны, то цена за щебень будет достигать 35 тысяч тенге за тонну. По словам Тулегенова, в бюджете компании не предусмотрены такие расходы и его компании будет проще отказаться от строительства.
– В этом году мы должны были освоить 4,4 миллиарда тенге, а освоили всего 2,5 миллиарда. Должен был уложить 30 километров асфальта, а на деле - всего 12. С третьего ноября ожидаются благоприятные погодные условия, прибудут около 100 вагонов с щебнем, и я хочу доделать четыре километра дорог до поворота в посёлок Орда. В этой проблеме не виноваты ни заказчики, ни мы. Всему виной те 500 километров, которые поезда вынуждены пересекать по границе РФ. Вот например, мы отправляем 15-20 вагонов, пять из них не пропускают. Причины разные, - заключил Амирбек Тулегенов.