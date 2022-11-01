Почему так долго строят дороги в ЗКО, рассказали в АО «НК Казавтожол»

Капитальный ремонт сейчас идёт на двух трассах региона: Казталовка-Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель западно-казахстанского филиала АО «НК «Казавтожол» Казбек Мамбетов рассказал, в этом году на республиканских автодорогах области уложили 350 тысяч тонн асфальта (с учётом среднего ремонта - прим. автора). Капитальный ремонт продолжается на двух объектах — это Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин, которые состоят из шести участков общей протяженностью 245 километров. В этом году подряд