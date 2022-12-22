Почему туристский взнос в Алматы дороже, чем в Турции

Количество иностранных туристов в Алматы выросло почти в три раза. В ходе брифинга в РСК Алматы заместитель акима Алишер Абдыкадыров сказал, что за первые три квартала этого года численность иностранных туристов выросла в 2,8 раза. Это способствует росту дохода города. По его данным, иностранные туристы в среднем остаются в мегаполисе на три - пять дней и за это время тратят более тысячи долларов. Маслихат Алматы недавно утвердил, что с первого января 2023 года в мегаполисе будет действовать туристический взнос. Иностранные туристы в местах размещения (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские б