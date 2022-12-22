- В 2021 году Bad Tax (турвзнос) был внедрён в закон о туристической деятельности. Затем утверждены были правила, в соответствии с которыми, по методологии расчёта - при 20% росте потока туристов внедряется сам Bad Tax на уровне 5%. В соответствии с методологией такое решение подготовили. Надеемся, что со следующего года оно вступит в силу, поскольку эти сборы направляются на дальнейшее развитие туризма, - пояснил Алишер Абдыкадыров.Он добавил, что ставка динамическая. А значит, если поток туристов снизится, то и ставка будет меньше. К слову, такую же турставку намерены ввести в Талдыкоргане. Его за первые шесть месяцев 2022 года посетили целых 149 иностранных туристов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Почему туристский взнос в Алматы дороже, чем в Турции
Количество иностранных туристов в Алматы выросло почти в три раза. В ходе брифинга в РСК Алматы заместитель акима Алишер Абдыкадыров сказал, что за первые три квартала этого года численность иностранных туристов выросла в 2,8 раза. Это способствует росту дохода города. По его данным, иностранные туристы в среднем остаются в мегаполисе на три - пять дней и за это время тратят более тысячи долларов. Маслихат Алматы недавно утвердил, что с первого января 2023 года в мегаполисе будет действовать туристический взнос. Иностранные туристы в местах размещения (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские б