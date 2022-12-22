Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Почему туристский взнос в Алматы дороже, чем в Турции

Количество иностранных туристов в Алматы выросло почти в три раза. В ходе брифинга в РСК Алматы заместитель акима Алишер Абдыкадыров сказал, что за первые три квартала этого года численность иностранных туристов выросла в 2,8 раза. Это способствует росту дохода города. По его данным, иностранные туристы в среднем остаются в мегаполисе на три - пять дней и за это время тратят более тысячи долларов. Маслихат Алматы недавно утвердил, что с первого января 2023 года в мегаполисе будет действовать туристический взнос. Иностранные туристы в местах размещения (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские б
Дана Рахметова
Почему туристский взнос в Алматы дороже, чем в Турции
Количество иностранных туристов в Алматы выросло почти в три раза.
Алматы вышел из «красной» зоны по COVID-19
Алматы вышел из «красной» зоны по COVID-19
В ходе брифинга в РСК Алматы заместитель акима Алишер Абдыкадыров сказал, что за первые три квартала этого года численность иностранных туристов выросла в 2,8 раза. Это способствует росту дохода города. По его данным, иностранные туристы в среднем остаются в мегаполисе на три - пять дней и за это время тратят более тысячи долларов. Маслихат Алматы недавно утвердил, что с первого января 2023 года в мегаполисе будет действовать туристический взнос. Иностранные туристы в местах размещения (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты. Исключение - хостелы, арендное жильё) будут платить дополнительные 5% от стоимости пребывания. Похожее решение приняли и власти Турции. Только там ставка сбора составляет скромные 2%. Журналист спросила заместителя акима, почему в Алматы она дороже, чем в стране отдыха и путешествий. К слову, согласно данным Всемирной туристской организацией, Турция четвёртая в мире по посещаемости страна. В прошлом году, несмотря на ковидные ограничения, она приняла почти 30 миллионов туристов.
- В 2021 году Bad Tax (турвзнос) был внедрён в закон о туристической деятельности. Затем утверждены были правила, в соответствии с которыми, по методологии расчёта - при 20% росте потока туристов внедряется сам Bad Tax на уровне 5%. В соответствии с методологией такое решение подготовили. Надеемся, что со следующего года оно вступит в силу, поскольку эти сборы направляются на дальнейшее развитие туризма, - пояснил Алишер Абдыкадыров.
Он добавил, что ставка динамическая. А значит, если поток туристов снизится, то и ставка будет меньше. К слову, такую же турставку намерены ввести в Талдыкоргане. Его за первые шесть месяцев 2022 года посетили целых 149 иностранных туристов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы туризм Турция

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article