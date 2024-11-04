Почему в Казахстане нет воздушной тревоги и как собрать «тревожный» чемоданчик

3 ноября текущего года в приложении «Радар НФ» сообщили о якобы обнаруженных 15 беспилотниках в Кваркенском районе Оренбургской области, направляющихся в сторону Челябинской области, передает ural56.ru . Жителям рекомендовали избегать прямой видимости летательных аппаратов и не пытаться сбивать их. Однако власти Оренбургской области, а также МЧС РФ и ЕДДС опровергли эту информацию, назвав её фейком. Некоторые жители заметили пролетающие объекты, но из-за высоты и темноты не смогли их разглядеть.

Война между Россией и Украиной началась в 2022 году. Ранее«спецоперация» проходила на стороне Украины, но теперь все чаще сообщают о беспилотниках, падающих на объекты в России. Это вызывает беспокойство у жителей ЗКО, так как область граничит с пятью регионами РФ.

В соцсетях активно обсуждают тему войны, и главным вопросом становятся укрытия и действия при воздушной тревоге. В предыдущем материале мы уже рассматривали укрытия, а в этом добавили советы спасателей по сбору «тревожного» чемоданчика.

В департаменте ЧС по ЗКО сообщили, что в Казахстане не используется термин «воздушная тревога». Вместо этого применяется сигнал «Внимание всем!». Это единый сигнал, который передается сиренами и другими устройствами для привлечения внимания населения в случае угрозы или ЧС. После сигнала людям следует включить телевизоры, радио и другие средства информации, а также следовать инструкциям. Основными источниками информации в настоящее время являются СМИ и мобильное приложение «Дармен».

Информация может быть разной: об авариях на химически опасных объектах, радиоактивном заражении, стихийных бедствиях или воздушной опасности. К слову, в регионе работает 86 электросирен.