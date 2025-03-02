Почему в машине пахнет бензином и что с этим делать

Помимо вреда для здоровья, пары топлива ещё и взрывоопасны.

По информации lifehacker.ru, длительное вдыхание паров бензина опасно для здоровья: повышается риск удушья в закрытых и плохо проветриваемых помещениях; повышается риск потери сознания.

Помимо вреда для здоровья, пары топлива еще и взрывоопасны. При появлении запаха бензина в салоне необходимо остановиться в безопасном месте, заглушить двигатель и осторожно осмотреть топливную систему, не используя спички или зажигалку. Делать это самостоятельно небезопасно. Поэтому проводить подобные работы лучше с помощью технического специалиста в сервисном центре.

При появлении запаха бензина в салоне важно как можно быстрее выявить и устранить причину. Вот самые распространенные.

Утечка в топливной системе

Со временем перетираются шланги, уплотнители, магистрали, фильтры и соединения деталей топливной системы. Особенно уязвимы места соединения патрубков.

Разгерметизация топливного бака

Сам топливный бак может повредиться из-за коррозии, механических воздействий или ДТП. Даже небольшая трещина в баке может стать причиной сильного запаха бензина.

Кроме того, по мнению Валерия Арутина, попадание паров бензина в салон могли спровоцировать неудачный ремонт кузова или тюнинг. Например, при установке в багажнике газового баллона, мощного сабвуфера или иного оборудования мог быть повреждён бензобак.

Неисправный топливный фильтр или насос

Топливный фильтр может стать причиной утечки бензина, если он неправильно установлен или повреждён. Ещё запах может появиться, если топливный насос засорился и создаёт избыточное давление в системе.

Проблемы с катализатором

Запах бензина может появиться из-за неисправностей в системе дожига отработанных газов. Каталитический нейтрализатор (или просто катализатор) очищает отработанные газы от вредных веществ и устраняет запах из выхлопа. Когда катализатор ломается, керамические соты в корпусе детали трескаются. Это может произойти из-за аварии, наезда на препятствия, поломок системы зажигания или даже из-за поездки по глубокой луже. Тогда топливная смесь сжигается не до конца и катализатор пропускает бензиновые испарения в выхлоп. А в салон они могут попасть через систему вентиляции.

Неправильная установка свечей зажигания

Запах может быть связан с не до конца закрученной свечой зажигания. Тогда пары бензина выходят из-под работающей детали. Признак этого — если на холодную двигатель заводится неуверенно, долго и не с первого раза.

Запах от других машин или предметов

Исключать эти причины нельзя.

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