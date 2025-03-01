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Здоровье

Врач рассказал о влиянии магнитных бурь на суставы

Помимо головных болей, повышенного давления и общего ухудшения состояния, изменения в атмосфере могут спровоцировать ломоту в суставах.
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Врач рассказал о влиянии магнитных бурь на суставы

О влиянии магнитных бурь и перепадов атмосферного давления на опорно-двигательный аппарат «Известиям» рассказал врач травматолог-ортопед Михаил Игнатов.

Он отметил, что все звенья нашего организма, включая опорно-двигательный аппарат, питаются кровью. Ее вязкость может повышаться из-за магнитных бурь, которые связаны с повышенной солнечной активностью. На организм также влияют перепады атмосферного давления.

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Помимо головных болей, повышенного давления и общего ухудшения состояния, изменения в атмосфере могут спровоцировать ломоту в суставах. Отсутствие достаточного количества синовиальной жидкости приводит к стиранию хрящей и повреждению суставной капсулы.

По этой причине при перепадах атмосферного давления происходит «передача» болевого сигнала через кровеносные сосуды тела напрямую к поврежденному соединению костей, пояснил Игнатов. Так что боли накануне вспышек и в их пик действительно возможны.

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