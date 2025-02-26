Как облегчить зубную боль до визита к стоматологу — советы врача

По данным «Известий», для этого нужно сначала наложить холодный компресс. Холод будет притуплять болевые ощущения и сдерживать нарастание отека. Его воздействие не должно превышать 20 минут. При этом обязательно надо исключить прямое воздействие холода на кожу, то есть лед должен быть обернут либо в плотное бумажное полотенце, либо ткань.

Стоматологи рекомендуют не забывать про чистку зубов. Остатки пищи и налет могут еще больше усугублять болевые ощущения и провоцировать воспаление, поэтому необходимо обязательно аккуратно проводить гигиену полости рта дома.

Полезны в этом плане будут и полоскания растворами антисептиков, а именно — раствором хлоргексидина с концентрацией 0,12, 0,15 или 0,2%. За счет использования антисептика уменьшается количество патогенных и условнопатогенных микроорганизмов в полости рта.

Перед применением лекарственных препаратов обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом-стоматологом и помнить о наличии противопоказаний и аллергических реакций.

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