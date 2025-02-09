Почти 10 тысяч автомобилей растаможили в Мангистауской области

Общая статистическая стоимость этих авто составила 97,3 миллиона долларов США. В основном авто были импортировали из двух стран: Грузия (6040) и Объединённые Арабские Эмираты (3820).

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что в регионе за 2024 год таможенное оформление по процедуре «Выпуск товаров для внутреннего потребления» прошли 9993 легковых авто. Общая статистическая стоимость этих авто составила 97,3 миллиона долларов США.

В основном авто были импортировали из двух стран: Грузия (6040) и Объединённые Арабские Эмираты (3820).

— При проведении растаможки указывается цена автомобиля. Цены на авто указаны на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, которая обновляется и дополняется по мере необходимости. Ценовая сетка носит рекомендательный характер и представлена в качестве информации, — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что таможенным законодательством установлен перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации. К примеру, если цена ввозимого авто значительно отличается от ценовой информации Комитета государственных доходов, перевозчикам нужно предоставить следующие документы:

прайс-лист производителя или автодилера, его коммерческие предложения;

коммерческое предложение офертами продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;

пояснения по основаниям и условиям предоставления продавцом скидок покупателю. Справку от продавца о том, что была предоставлена скидка и в каком размере от начальной стоимости.

При этом отмечается, что вышеуказанные документы необходимо предоставлять вместе с подачей декларации на товары. Эта мера поможет существенно сократить время проведения таможенной очистки.

Таможенная очистка в Республике Казахстан проводится в электронном виде посредством информационной системы органов государственных доходов, в связи с чем участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар, путем подписания своим ЭЦП с любого места нахождения.

Правила таможенной очистки, ввозимых легковых авто, довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (расходы на транспортировку, его страховые случаи).

Следовательно, для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке транспортного средства, его стоимость должна основываться достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информацией.

В качестве документов могут быть использованы: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист.