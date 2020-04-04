Всего в области 108 тысяч учеников с 6 апреля начнут дистанционное обучение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По области насчитывается 390 школ с контингентом более 108 тысяч учащихся. По словам руководителя управления образования ЗКО Айымгуль Тржановой, дистанционное обучение для учащихся будет проводиться в различных форматах.
– Первое - это обучение на телеканалах «Еларна», «Балапан», на радиоволне «Қазақ радио». После просмотра уроков учитель организует обратную связь с учащимися через электронный журнал и консультирует. Фиксирует успеваемость учащихся в электронном журнале либо в бумажном. Второе - через интернет-платформы «Bilim MediaGroup», «Күнделік», «Дарын-онлайн», которые представляют свои услуги учителям и учащимся бесплатно. По каждому предмету на электронных ресурсах размещено несколько тысяч видеоуроков. Используя эти ресурсы, учитель координирует работу, дает соответствующие задания на обучение, поддерживает связь с учащимися. Кроме того, организуется обучение через электронную почту, Whatsapp-чаты, opik.kz, телеграм с использованием сотовых телефонов. Третий вариант - по заранее разработанному плану урока на бумажном носителе, урок доставляется через почтовые отделения или нарочно, - рассказала Айымгуль Тржанова.
Для организации дистанционного обучения с баланса школ на материальную ответственность педагогов и родителей передаются компьютеры для пользования, а также из сэкономленных средств будут приобретены компьютеры, ноутбуки и планшеты.
– По области сформирована информация о наличии у учащихся компьютеров, ноутбуков, планшетов. По данным районных и городских отделов образования, от общего контингента учащихся 91,5% имеют компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, а 86,9% имеют доступ к интернету. Из 108 тысяч обучающихся более девяти тысяч не имеют компьютеров. Данным учащимся во временное пользование передано 2,5 тысячи компьютеров, находящихся на балансе школ. Работа в данном направление будет продолжена за счет привлечения спонсоров и приобретение компьютеров из местного бюджета за счет экономии, - рассказала руководитель управления образования ЗКО.
В школах области работают более 14 тысяч учителей, из них 99% имеют компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны.
– Для организаций дистанционного обучения в управлении образования создан проектный офис и действует Call-центр:1301, 31-23-38. Это новая форма обучения, которая проводится в республике. Мы все вместе должны внести свой вклад. Результат дистанционного обучения будет только при совместной работе педагога, родителя и ученика. Сегодня, пользуясь случаем, я призываю вас к совместной работе! - отметила Айымгуль Тржанова.
В городских школах насчитываются более 50 тысяч учеников.
