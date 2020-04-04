Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, на трассе горела автомашина марки Audi А6. В автомобиле было установлено газобаллонное оборудование. Жертв и пострдавших нет. На месте возгорания работали четверо пожарных и одна единица техники. – Анализ причин возникновения пожаров на ГЮО показывает, что основная из них — негерметичность газовой топливной системы. В большинстве случаев первопричиной возникновения негерметичности газового оборудования стал пресловутый "человеческий фактор", во многих случаях владельцы газобаллонных автомобилей самостоятельно проводят ремонт газового оборудования, после чего не проверяют его герметичность, а нередко и самовольно вносят изменения в систему газового оборудования. Зачастую газобаллонное оборудование долгое время эксплуатируют без какой-либо профилактики даже тогда, когда в автомобиле ощущается запах газа. Число пожаров, возникших из-за негерметичности газового оборудования, можно сократить если в процессе эксплуатации автомобиля постоянно контролировать утечку газа по запаху. При любом подозрении на нее, раз в неделю необходимо проверять герметичность узлов и соединений газового оборудования, - сообщил Ерлан Турегелдиев. 06imqas73dE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.