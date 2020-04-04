На этот раз летальный исход зарегистрирован в Акмолинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В ЗКО мужчина упал в бетономешалку Иллюстративное фото из архива "МГ" В стране зарегистрировано еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур - Султан - 14, в г. Алматы - 1, в Кызылординской области - 2, в Акмолинской области - 1, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Актюбинской области - 3, в Алматинской области - 1, в Карагандинской области - 1. Кроме этого, в Акмолинский области от коронавирусной инфекции погиб еще один человек. Жертвами COVID-19 в Казахстане стали пять человек. Всего в стране подтверждено 525 случаев регистрации коронавируса, из них: Нур-Султан – 216, Алматы – 110, Кызылординская область - 28, Карагандинская область - 27, СКО - 25, Туркестанская область - 23, Атырауская область - 22, Акмолинская область - 20, Шымкент - 13, Алматинская область - 10, Жамбылская область - 10, Актюбинская область - 10, ВКО - 4, ЗКО - 2, Мангистауская область - 3, Павлодарская област - 1, Костанайская область - 1. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  