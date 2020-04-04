220 тысяч медицинских масок и три тысячи защитных костюмов прибыли в регион из Китая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе пришла гуманитарная помощь из Китая 4 апреля в Актобе из Синьцзян-Уйгурского автономного района и Шаньдунского региона доставили багаж, в котором находится гуманитарная помощь. 220 тысяч медицинских масок и три тысячи защитных костюмов будут переданы в самое ближайшее время. Между акимом региона Ондасыном Уразалиным и посольством КНР было заключено соглашение. Ондасын Уразалин встретил гуманитарный груз вместе с генеральным директором АО «СНПС-Актобемунайгаз» Вей Юйсяном.  Защитные костюмы передадут медработникам. В двух инфекционных госпиталях несколько бригад инфекционистов, реаниматологов, медсестер трудятся, не выходя с работы, с 22 марта. В Актобе зарегистрировано уже 10 случаев коронавируса, из них 3 случая - 4 апреля. В борьбе с опасной инфекцией по сообщению облздрава, задействовано более 400 медработников, отличившиеся получат премии из бюджета области в размере 100 тысяч тенге. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 4 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 525, вылечились 36 человек, умерли - 5. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. В Актобе пришла гуманитарная помощь из Китая В Актобе пришла гуманитарная помощь из Китая Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено акиматом Актюбинской области Азамат АКЫЛ