Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, авария произошла в марте 2020 года в Жангалинском районе. 54-летний глава крестьянского хозяйства совершил ДТП, находясь при это в нетрезвом состоянии. В разные годы он уже дважды привлекался за подобные нарушения. В 2018 году после второго ДТП сельчанин был лишен водительских прав на три года, а также по решению суда ему было назначено наказание в виде 100 часов общественных работ и административный арест на 30 суток. Однако, уже будучи лишенным водительских прав, мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения и совершил третье по счету ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал. Акжайыкский районный суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством. – В этом году были приняты поправки, ужесточающие ответственность за вождение в нетрезвом виде. Согласно статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица", нарушитель наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Это первый по республике случай, когда эти поправки были применены, – отметил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.