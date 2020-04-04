По данным РГП "Казгидромет", 5 апреля в Уральске ожидается ясная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 16 градусов тепла, ночью -2. В Атырау переменная облачность, днем +16, ночью +4. В Актобе осадки, днем +15, ночью +3. Малооблачную погоду синоптики прогнозируют в Актау, днем +17, ночью столбики термометров покажут 8 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.