Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила директор областного филиала электронного Центра здравоохранения Майра КАШЕКЕНОВА. По словам спикера, на сегодняшний день в регистре прикрепленного населения на учете состоят 598 222 жителя Атырауской области, из них 147 тысяч не имеют определенного статуса. - В связи с внедрением в республике обязательного медицинского страхования мы сообщаем, что сделать это можно двумя способами - через портал e-gov либо, придя в поликлинику, к которой прикреплен человек, и сообщить свой официальный статус - работающий, безработный, частный предприниматель или самозанятый, - пояснила Майра КАШЕКЕНОВА. Напомним, что с 1 июля 2017 года в Казахстане вводится обязательное социальное медицинское страхование, согласно которому работодатели обязуются перечислять средства в фонд ОМС. Индивидуальные предприниматели и самозанятое население должны будут делать это сами.