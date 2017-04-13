Иллюстративное фото из архива "МГ" Ярмарка пройдет 18 апреля в ДК Молодежи по улице Карбышева. Как сообщили в городском отделе занятости и соцпрограмм, предпринимателям уже разосланы приглашение на участие. - Планируется, что свои вакансии представят более 40 работодателей, - отметили в центре занятости.