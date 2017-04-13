.. Сегодня, 13 апреля, в апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Валерия АРЖАНОВА. Адвокат Намиг ВЕЛИЕВ заявил, что осужденный не согласен с приговором суда и настаивает на своей невиновности. Но судебной коллегией апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения. - Приговор суда оставлен без изменений. У осужденного Аржанова есть право обжаловать приговор в Верховном суде, - сказал Намиг ВЕЛИЕВ. Напомним, 14 февраля 2017 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории МИНИНОЙ. Уголовное дело в отношении подсудимого Валерия АРЖАНОВА, 1984 года рождения, рассмотрено в закрытом режиме и по ходатайству подсудимого с участием присяжных заседателей. Обвиняемого судили по пяти статьям УК РК: статье 125 части 2, пункту 5 «Похищение человека», статье 121 части 4 «Насильственные действия сексуального характера», статье 120 части 4 «Изнасилование», статье 99 «Убийство», статье 296 части 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Во время судебного процесса статья 121 часть 4 "Насильственные действия сексуального характера" была исключена. Известно, что Валерий АРЖАНОВ женат и имеет 5-летнего сына.