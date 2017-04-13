Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 13 апреля, в областном акимате состоялось заседание по вопросам защиты прав предпринимателей ЗКО. По словам и. о. заместителя прокурора ЗКО Жаннура АХМЕТБЕКА, местные исполнительные органы до сих пор не отошли от метода возмещения затрат за счет бизнеса. - В Жангалинском районе акимат создал фонд "Камыс самат", куда местные предприниматели перечислили более 2 млн тенге на различные общественно-культурные мероприятия. После вмешательства прокуратуры деятельность фонда была прекращена. Заместитель акима района и двое руководителей наказаны за совершение проступка, дискредитирующие госслужбу, - пояснил Жаннур АХМЕТБЕК. В 2016 году прокуратурой области было выявлено 117 нарушений в отношении предпринимателей области.