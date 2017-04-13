Уральский городской суд вынес обвинительный приговор по делу 64-летнего сотрудника Западно-Казахстанской областной теринспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Тлека ХИМЕДДЕНОВА. Его признали виновным в умышленно причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В суде выяснили, что именно Тлек ХИМЕДДЕНОВ избил 60-летнего руководителя отдела по защите растений Файзуллу ТЮЛЕГЕНОВА. Трагедия произошла в мае 2016 года. Тлек ХИМЕДДЕНОВ и Файзулла ТЮЛЕГЕНОВ после работы устроили застолье с горячительными напитками. Между пожилыми мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Подсудимый лишь частично признал свою вину. Он заявил, что Тюлегенов первым напал на него с кулаками, а ему пришлось защищаться. - Судебно-медицинскую экспертизу проводили специалисты из Астаны. Они установили, что смерть Тюлегенова наступила после побоев. Тлек ХИМЕДДЕНОВ признан виновным по статье 106 часть 3 УК РК, и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщила судья Уральского городского суда Найля ГУБАШЕВА.