Иллюстративное фото из архива "МГ" Вчера, 12 апреля, четыре воспитанника детского сада №34 "Балбұлақ", расположенного в 7 микрорайоне, были госпитализированы в инфекционную больницу. Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, примерно в 4 часа дня недомогание почувствовал один из малышей второй младшей группы - у него началась рвота. - В садик сразу же вызвали скорую помощь и родителей ребенка, - рассказали в пресс-службе. - Он был госпитализирован в инфекционную больницу Уральска. Уже вечером в больницу были доставлены еще три малыша из этой же группы. - В настоящее время состояние детей удовлетворительное. Одного ребенка уже отпустили домой, остальные получают лечение и находятся под наблюдением врачей. Причины недомогания станут известны после получения результатов анализов, - сообщили в акимате.