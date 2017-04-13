Объемную надпись «Наурыз» установили около областного акимата к 22 марта. Впоявилось видео, на котором запечатлено, как школьники, забравшись на эту композицию, играют в выбивалы. DeftdlRkpSg Под видео уральцы оставляют негативные комментарии и призывают привлечь к ответственности родителей этих детей. — Надо уши оторвать, — прокомментировал один из пользователей. — Кошмар, они дикие что ли, откуда их вывезли. Вот с такой вседозволенности все и начинается. Хоть они и дети, и им все интересно, но вот так себя вести нельзя, — написала комментатор Екатерина А. Стоит отметить, что на площади, где стоит эта композиция, есть камера ЦОУ, однако полицейские никак не реагируют на данный факт. Как стало известно, после опубликования этого видео, композицию «Наурыз» начали разбирать.