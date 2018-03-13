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Социум

Почти 4 тысячи водительских удостоверений получили жители ЗКО

1914 водительских удостоверений было выдано в январе и 1857 - в феврале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, за январь 2018 года было зарегистрировано 1914 транспортных средств, за февраль текущего года – 2885 транспортных средств. - В ЗКО за январь 2018 года выдано 1914 водительских удостоверений, за февраль текущего года выдано – 1857 водительских удостоверений, - сообщил Талгат АХАЕВ. Также заместитель начальника ДВД ЗКО сообщил, что с 1 по 5 марта в связи с переключением каналов связи МВД РК
gorod
Почти 4 тысячи водительских удостоверений получили жители ЗКО
1914 водительских удостоверений было выдано в январе и 1857 - в феврале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, за январь 2018 года было зарегистрировано 1914 транспортных средств, за февраль текущего года – 2885 транспортных средств. - В ЗКО за январь 2018 года выдано 1914 водительских удостоверений, за февраль текущего года выдано – 1857 водительских удостоверений, - сообщил Талгат АХАЕВ. Также заместитель начальника ДВД ЗКО сообщил, что с 1 по 5 марта в связи с переключением каналов связи МВД РК, необходимых для проведения регистрационных и иных действий, отдел регистрационно-экзаменационной работы УАП ДВД ЗКО не осуществлял прием документов. - С 5 марта возобновлен прием документов на регистрацию, перерегистрацию и списание транспортных средств. С 6 марта текущего года возобновлен прием документов и получение водительских удостоверений, - пояснил Талгат АХАЕВ.
Всего по ЗКО зарегистрировано 195176 транспортных средств, в 2017 году - 23775 транспортных средств.
Водительское удостоверение

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