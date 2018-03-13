Почти 4 тысячи водительских удостоверений получили жители ЗКО

1914 водительских удостоверений было выдано в январе и 1857 - в феврале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, за январь 2018 года было зарегистрировано 1914 транспортных средств, за февраль текущего года – 2885 транспортных средств. - В ЗКО за январь 2018 года выдано 1914 водительских удостоверений, за февраль текущего года выдано – 1857 водительских удостоверений, - сообщил Талгат АХАЕВ. Также заместитель начальника ДВД ЗКО сообщил, что с 1 по 5 марта в связи с переключением каналов связи МВД РК