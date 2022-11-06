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Социум

Почти 5 тысяч детей заболели ОРВИ за месяц в ЗКО

Также выявлены случаи гриппы среди детей. Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что первого октября начался эпидсезон. - С первого октября зарегистрировано 7 148 случаев ОРВИ, из них среди детей до 14 лет – 4 674 случая (65%). В том числе детей до одного года - 509 случаев, среди беременных женщин зарегистрировано 154 случая, - пояснил Мустаев. Также выявлены 12 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, в том числе среди беременных женщин – четыре случая и семь случаев среди детей до 14
Кристина Кобина
Почти 5 тысяч детей заболели ОРВИ за месяц в ЗКО
Также выявлены случаи гриппы среди детей.
Вакцинация подростков началась в Алматы
Вакцинация подростков началась в Алматы
Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что первого октября начался эпидсезон.
- С первого октября зарегистрировано 7 148 случаев ОРВИ, из них среди детей до 14 лет – 4 674 случая (65%). В том числе детей до одного года - 509 случаев, среди беременных женщин зарегистрировано 154 случая, - пояснил Мустаев.
Также выявлены 12 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, в том числе среди беременных женщин – четыре случая и семь случаев среди детей до 14 лет. Напомним, в регионе проходит вакцинация против гриппа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
грипп ОРВИ

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