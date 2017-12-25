Иллюстративное фото с сайта uko-info.kz По данным городского акимата в Атырау действуют 76 дошкольных учреждений, 34 из них частные садики и мини-центры. Таким образом, 16 472 ребенка обеспечены дошкольным образованием. В 2017 году были сданы в эксплуатацию 2 детских сада в селе Бирлик на 280 мест и мкр. Мирас Геологского сельского округа на 165 мест. Завершается строительство еще трех объектов. - На данный момент идет строительство садиков в селе Еркинкала на 290 мест, в мкр. Атырау на 160 мест и в мкр. Нурсая на 320 мест, - сообщил аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ в ходе брифинга в РСК. Кроме того, в настоящее время в рамках государственно-частного партнерства готовится ПСД на строительство 20 детских садов. Таким образом, в скором будущем в городе и сельских округах проблема нехватки дошкольных учреждений будет решена. Отметим, что в настоящее время в очереди в детские сады в Атырау стоят 7800 детей дошкольного возраста. Проблему нехватки детских садов начнут решать с нового года.