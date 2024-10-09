Почти на 3 миллиарда тенге оштрафовали предприятие в Актюбинской области

Природоохранные прокуроры Актобе проверили деятельность предприятия «Восход Хром», которое занимается переработкой хромовой руды в Хромтауском районе. Отмечается, что предприятие на протяжении 2022 года работало без обязательного экологического разрешения, за что оштрафовано на сумму свыше 2,9 млрд тенге.

Природоохранные прокуроры Актобе проверили деятельность предприятия «Восход Хром», которое занимается переработкой хромовой руды в Хромтауском районе.

Отмечается, что предприятие на протяжении 2022 года работало без обязательного экологического разрешения, за что оштрафовано на сумму свыше 2,9 млрд тенге.

— Соответственно, все эмиссии (выбросы) в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром трехвалентный, магния оксид и другие), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн - признаны сверхнормативными, то есть незаконными, - говорится в сообщении генеральной прокуратуры Казахстана.

По данным ведомства, штраф взыскан в полном объеме, средства поступили в бюджет.