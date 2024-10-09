Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Почти на 3 миллиарда тенге оштрафовали предприятие в Актюбинской области

Природоохранные прокуроры Актобе проверили деятельность предприятия «Восход Хром», которое занимается переработкой хромовой руды в Хромтауском районе. Отмечается, что предприятие на протяжении 2022 года работало без обязательного экологического разрешения, за что оштрафовано на сумму свыше 2,9 млрд тенге.
gorod
Почти на 3 миллиарда тенге оштрафовали предприятие в Актюбинской области

Природоохранные прокуроры Актобе проверили деятельность предприятия «Восход Хром», которое занимается переработкой хромовой руды в Хромтауском районе.

Отмечается, что предприятие на протяжении 2022 года работало без обязательного экологического разрешения, за что оштрафовано на сумму свыше 2,9 млрд тенге.

— Соответственно, все эмиссии (выбросы) в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром трехвалентный, магния оксид и другие), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн - признаны сверхнормативными, то есть незаконными, - говорится в сообщении генеральной прокуратуры Казахстана.

По данным ведомства, штраф взыскан в полном объеме, средства поступили в бюджет.

Читайте также

Новости партнёров