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Социум

Почти на 40% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске

Монополист вновь подал заявку на утверждение предельного тарифа, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" АО «Жайыктеплоэнерго» в очередной раз подало заявку на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на период 2023 - 2027 годы. Сейчас на тепло и подогрев воды действуют цены, утверждённые в 2016 году, а именно в 3 995,73 тенге за 1Гкал (цена указана с НДС - прим. автора). В апреле этого года АО «Жайыктеплоэнерго» уже просило повысить тариф на тепло на 30%, однако в июне руково
Арайлым Усербаева
Почти на 40% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске
Монополист вновь подал заявку на утверждение предельного тарифа, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске просят повысить тариф на тепло на 30%
В Уральске просят повысить тариф на тепло на 30%
Иллюстративное фото из архива "МГ" АО «Жайыктеплоэнерго» в очередной раз подало заявку на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на период 2023 - 2027 годы.  Сейчас на тепло и подогрев воды действуют цены, утверждённые в 2016 году, а именно в 3 995,73 тенге за 1Гкал (цена указана с НДС - прим. автора). В апреле этого года АО «Жайыктеплоэнерго» уже просило повысить тариф на тепло на 30%, однако в июне руководство предприятия отозвало заявку. В июле в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО (ДКРЕМ - прим. автора) вновь поступила заявка от монополиста. На этот раз АО просило повысить тариф уже более чем на 50%. Во время публичных слушаний тогдашний руководитель предприятия Куат Мусин назвал действующий тариф убыточным и просил утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/Гкал без НДС. Окончательное решение должны были принять в ноябре, однако АО «Жайыктеплоэнерго» отозвало заявку в связи с изменением правил формирования тарифа. Оказалось, что в декабре коммунальщики вновь попросили повысить тариф на тепло и горячую воду.
– На первый год просят утвердить тариф на уровне 6487,09 тенге-Гкал с ростом от действующего 39.33%, - отметила руководитель ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбекова
Заявка будет рассматриваться в течение 90 рабочих дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
повышение тариф

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