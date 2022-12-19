Почти на 40% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске

Монополист вновь подал заявку на утверждение предельного тарифа, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" АО «Жайыктеплоэнерго» в очередной раз подало заявку на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на период 2023 - 2027 годы. Сейчас на тепло и подогрев воды действуют цены, утверждённые в 2016 году, а именно в 3 995,73 тенге за 1Гкал (цена указана с НДС - прим. автора). В апреле этого года АО «Жайыктеплоэнерго» уже просило повысить тариф на тепло на 30%, однако в июне руково