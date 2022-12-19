– На первый год просят утвердить тариф на уровне 6487,09 тенге-Гкал с ростом от действующего 39.33%, - отметила руководитель ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз КазбековаЗаявка будет рассматриваться в течение 90 рабочих дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Почти на 40% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске
Монополист вновь подал заявку на утверждение предельного тарифа, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" АО «Жайыктеплоэнерго» в очередной раз подало заявку на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на период 2023 - 2027 годы. Сейчас на тепло и подогрев воды действуют цены, утверждённые в 2016 году, а именно в 3 995,73 тенге за 1Гкал (цена указана с НДС - прим. автора). В апреле этого года АО «Жайыктеплоэнерго» уже просило повысить тариф на тепло на 30%, однако в июне руково