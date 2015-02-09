Мугалим СУЛТАНОВ, воевавший в составе 206 стрелковой дивизии против немецких захватчиков, долгое время входил в списки «пропавших без вести». soldat3 На протяжении многих лет на запросы о солдате Мугалиме СУЛТАНОВЕ, которые направлялись в разные соответствующие органы, поступал единственный ответ - «пропал без вести». Но родные не теряли надежды и продолжали поиски. И лишь в 2011 году были найдены  данные, касающиеся личности красноармейца СУЛТАНОВА. Трехлетний неустанный поиск привел родных в город Эртиль в Воронежской области Российской Федерации. Одна  из причин столь долгого поиска - материалы о Битве за Воронеж были засекречены, данные об этой битве стали доступны общественности лишь несколько лет назад. А другая причина заключалась в том, что при написании личных  данных его отца были допущены ошибки. Как стало известно, 16 июня 1942 года тяжело раненный Мугалим СУЛТАНОВ был доставлен в госпиталь, расположенный в здании средней школы города Эртиль. Через четыре дня он умер и был похоронен на кладбище недалеко от города. А в 1952 году был перезахоронен в братскую могилу посреди города. Его сын Аманжан МУГАЛИМОВ встретился с руководством города Эртиль. Во время встречи ему вручили праздничную медаль «70 лет Победы». Также он посетил школу, где располагался госпиталь и встретился с учениками и учителями учебного заведения. После чего такая же встреча прошла в местном краеведческом музее. -  Я чувствую некое облегчение, некое чувство выполненного долга. Я все время переживал, найду ли я своего отца, а если найду, хватит ли у меня здоровья,  чтоб посетить место его захоронения. Теперь, я спокоен,- говорит Аманжан МУГАЛИМОВ. soldat2 soldat1 soldat7 soldat8 soldat5