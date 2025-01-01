Подборка новогодних фильмов для всей семьи

Что делать долгие выходные? Конечно же, пересматривать новогодние фильмы, старые и любимые.

Искусственный интеллект собрал для нашей читателей подборку новогодних фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра.

Итак, вот подборка новогодних фильмов:

Классика, проверенная временем

1. "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992)

Неувядаемая комедия про мальчика, который защищает дом от грабителей, создавая уморительные ловушки.

2. "Полярный экспресс" (2004)

Анимационный фильм о мальчике, который отправляется на Северный полюс на волшебном поезде. Захватывающая история о вере в чудеса.

3. "Как Гринч украл Рождество" (2000)

Джим Керри в роли ворчливого зелёного существа, которое хочет испортить праздник, но неожиданно обретает смысл жизни.

4. "Эльф" (2003)

Весёлая комедия про человека, выросшего среди эльфов, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти свою семью.

5. "Санта-Клаус" (1994)

Увлекательная история о том, как обычный человек становится Санта-Клаусом.

Советская классика

6. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)

Фильм, который стал неотъемлемой частью новогоднего вечера в каждой семье на постсоветском пространстве.

7. "Чародеи" (1982)

Волшебная история о любви и магии, происходящая в канун Нового года.

Современные семейные фильмы

8. "Рождественские хроники" (2018)

Двое детей помогают Санте спасти Рождество. Полное юмора и трогательных моментов.

9. "Клаус" (2019)

Трогательный анимационный фильм о происхождении рождественских традиций. Великолепная графика и сюжет.

10. "Семья напрокат" (1997)

Лёгкая комедия о богатом бизнесмене, который нанимает "семью", чтобы произвести впечатление на начальника.

Для самых маленьких

11. "Холодное сердце" (2013)

Зимняя сказка с волшебными песнями, которую обожают дети по всему миру.

12. "Секретная служба Санта-Клауса" (2011)

Анимационная история о том, как младший сын Санты пытается доставить подарок одной забытой девочке.

Для подростков

13. "Реальная любовь" (2003)

Многосюжетная картина, которая покажет, как любовь может проявляться в самые разные моменты, даже в канун Рождества.

14. "Сноуден Экспресс" (2008)

Романтичная комедия о приключениях подростков на кануне Рождества.

Пусть каждый фильм создаст уютную атмосферу и подарит вам немного новогоднего волшебства!