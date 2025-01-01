Подборка новогодних фильмов для всей семьи

Искусственный интеллект собрал для нашей читателей подборку новогодних фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра.
Итак, вот подборка новогодних фильмов:
Классика, проверенная временем
1. "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992)
Неувядаемая комедия про мальчика, который защищает дом от грабителей, создавая уморительные ловушки.
2. "Полярный экспресс" (2004)
Анимационный фильм о мальчике, который отправляется на Северный полюс на волшебном поезде. Захватывающая история о вере в чудеса.
3. "Как Гринч украл Рождество" (2000)
Джим Керри в роли ворчливого зелёного существа, которое хочет испортить праздник, но неожиданно обретает смысл жизни.
4. "Эльф" (2003)
Весёлая комедия про человека, выросшего среди эльфов, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти свою семью.
5. "Санта-Клаус" (1994)
Увлекательная история о том, как обычный человек становится Санта-Клаусом.
Советская классика
6. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)
Фильм, который стал неотъемлемой частью новогоднего вечера в каждой семье на постсоветском пространстве.
7. "Чародеи" (1982)
Волшебная история о любви и магии, происходящая в канун Нового года.
Современные семейные фильмы
8. "Рождественские хроники" (2018)
Двое детей помогают Санте спасти Рождество. Полное юмора и трогательных моментов.
9. "Клаус" (2019)
Трогательный анимационный фильм о происхождении рождественских традиций. Великолепная графика и сюжет.
10. "Семья напрокат" (1997)
Лёгкая комедия о богатом бизнесмене, который нанимает "семью", чтобы произвести впечатление на начальника.
Для самых маленьких
11. "Холодное сердце" (2013)
Зимняя сказка с волшебными песнями, которую обожают дети по всему миру.
12. "Секретная служба Санта-Клауса" (2011)
Анимационная история о том, как младший сын Санты пытается доставить подарок одной забытой девочке.
Для подростков
13. "Реальная любовь" (2003)
Многосюжетная картина, которая покажет, как любовь может проявляться в самые разные моменты, даже в канун Рождества.
14. "Сноуден Экспресс" (2008)
Романтичная комедия о приключениях подростков на кануне Рождества.
Пусть каждый фильм создаст уютную атмосферу и подарит вам немного новогоднего волшебства!