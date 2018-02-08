Поддельными 20-тысячными купюрами расплачивались фальшивомонетчики в ЗКО

Сейчас сотрудники департамента госдоходов просят потерпевших позвонить по телефону доверия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте госдоходов по ЗКО, в январе 2018 года они задержали группу лиц, которая на территории области покупала в магазинах и на рынках товары. Расплачивались за товары они купюрами номиналом 20 тысяч тенге (серии и номера АА 0000000). Как позже выяснилось, банкноты были поддельными. - В этой связи сотрудники департамента просят обратиться граждан, которые столкнулись с подобными фактами по телефону доверия