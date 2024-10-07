Подозреваемого в разбое казахстанца задержали в России спустя девять лет

Из России экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения на ресторан в 2015 году.

Из России экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения на ресторан в 2015 году. Спустя девять лет он был задержан на территории Ростовской области, после чего экстрадирован в Казахстан.

— Подозреваемый в 2015 году, вступив в предварительный сговор со своими знакомыми, совершил разбойное нападение на один из ресторанов города Шахтинска Карагандинской области. В результате их преступных действий собственнику заведения причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге, - говорится в сообщении генпрокуратуры Казахстана.

Соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.