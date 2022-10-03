Такое решение принял административный суд, передаёт портал «Мой ГОРОД». Подравшихся у ночного клуба в Уральске россиян выдворены из страны Фото: МВД РК Инцидент произошёл в полночь 30 сентября. Сообщалось, что пьяные россияне подрались близ ночного клуба между собой. Первого октября суд признал виновными в мелком хулиганстве двух граждан РФ 27 и 30 лет и приговорил их к пяти суткам административного ареста. Сегодня, третьего октября, специализированный административный суд Уральска принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки (сколько их всего, не сообщается, но на фото МВД трое мужчин). Приговор уже состоялся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.