ДТП со смертельным исходом произошло 9 сентября по улице Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В департаменте полиции рассказали, что ДТП произошло в 22.20. - 40-летний водитель за рулем автомобиля марки ВАЗ-21101 ехал по улице Жангир хана, не обеспечив безопасного движения, столкнулся с автомобилем марки "Мерседес", после чего иномарка опрокинулась. В результате погиб пассажир, который находился в опрокинувшейся машине, - отметили в департаменте полиции ЗКО. Стоит отметить, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".  Напомним, по словам очевидцев, автомобиль марки "Мерседес" ехал по Жангир хана в сторону города и врезался в "ВАЗ-2110", который выезжал с остановки "Жазира". После столкновения с "ВАЗом" иномарка сбила бордюр и, видимо, несколько раз перевернувшись, упала на бок перед магазином "Феникс". Позже о состоянии пострадавших сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.