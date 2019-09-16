Грузовик, совершая маневр, не пропустил легковой автомобиль, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель начальника МПС ДП ЗКО Манарбек Нажиев, легковой автомобиль ехал со стороны Атырау, ему навстречу двигался ЗИЛ. - Автомашина ЗИЛ ехала в южном направлении и при маневре не пропустила встречный автотранспорт. Легковой автомобиль ехал в Уральск. Автомашина ЗИЛ поворачивала налево, совершала маневр в сторону поселка Тайпак. Вследствие ДТП водитель и 4 пассажира легкового авто погибли. Водитель ЗИЛа находится в районной больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщил Манарбек Нажиев. Напомним, ДТП произошло 15 сентября в 12.35 на трассе Уральск-Атырау. В нем пострадали 6 человек, из которых трое мужчин 36 лет, 34 лет и 20 лет, а также две женщин 48 лет и 43 лет от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.