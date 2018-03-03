Подробности страшной трагедии на Карабатане рассказали выжившие рабочие (видео)

Пострадавших при пожаре в общежитии на месторождении Карабатан посетил вице-министр труда Нуржан АЛЬТАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД " Сегодня, 3 марта, Нуржан АЛЬТАЕВ навестил двоих пострадавших при пожаре в общежитии вахтового городка на станции Карабатан. Отметим, что вице-министр возглавил правительственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в вахтовом городке в Атырау, где погибли 7 человек. Комиссия прибыла в Атыраускую область, чтобы выяснить обстоятельств чрезвычайной ситуации, произошедшей на строительной площадке газотурбинной электростанции на ста