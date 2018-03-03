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Происшествия

Подробности страшной трагедии на Карабатане рассказали выжившие рабочие (видео)

Пострадавших при пожаре в общежитии на месторождении Карабатан посетил вице-министр труда Нуржан АЛЬТАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД " Сегодня, 3 марта, Нуржан АЛЬТАЕВ навестил двоих пострадавших при пожаре в общежитии вахтового городка на станции Карабатан. Отметим, что вице-министр возглавил правительственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в вахтовом городке в Атырау, где погибли 7 человек. Комиссия прибыла в Атыраускую область, чтобы выяснить обстоятельств чрезвычайной ситуации, произошедшей на строительной площадке газотурбинной электростанции на ста
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Подробности страшной трагедии на Карабатане рассказали выжившие рабочие (видео)
Пострадавших при пожаре в общежитии на месторождении Карабатан посетил вице-министр труда Нуржан АЛЬТАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД "
Сегодня, 3 марта, Нуржан АЛЬТАЕВ  навестил двоих пострадавших при пожаре в общежитии вахтового городка на станции Карабатан. Отметим, что вице-министр возглавил правительственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в вахтовом городке в Атырау, где погибли 7 человек. Комиссия прибыла в Атыраускую область, чтобы выяснить обстоятельств чрезвычайной ситуации, произошедшей на строительной площадке газотурбинной электростанции на станции Карабатан. В состав комиссии вошли представители министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, ЧС и акимата Атырауской области, а также работодатель и члены профсоюзов. После осмотра места происшествия на станции Карабатан вице-министр труда и социальной защиты навестил двоих пострадавших, которые находятся в хирургическом отделении Атырауской областной больницы. Сегодня их состояние стабильное, рабочие были госпитализированы с места происшествия с незначительными ожогами и проходят лечение. Как рассказал пострадавший 36-летний Канат ЖАРКЫНБЕКОВ, утром после ночной смены он лишь успел позавтракать, как внезапно вспыхнул огонь, все начали спасаться бегством. - Огонь полыхал из двери, поэтому выбежать в дверь я не смог, выпрыгнул в окно. От чего произошло возгорание, мы даже не поняли, те, кто успел вылезти и выпрыгнуть, ждали пожарных и скорую уже на улице, - рассказал рабочий. - Родом я из Кызылорды, работаю в этой компании сварщиком уже почти год, дома меня ждут жена и четверо детей. Другой пострадавший 27-летний Улан БАЙШАГАРОВ, житель Шымкента, рассказал, что пришел в общежитие после ночной смены в 7 часов утра и сразу зашел в душ. - Я даже не успел помыться, как услышал крики за дверью. Выбежал в комнату, собрал вещи, которые успел и выбежал в заднюю дверь, потому что передняя была охвачена огнем. Кто и как выбирался из общежития, я не видел, все вокруг было охвачено дымом и огнем, пожарные приехали уже после всего, что произошло. Я благодарю Бога, что остался жив, дома меня ждут жена и трое детей. Парень, который умер сегодня рано утром, был моим другом, - рассказал Улан БАЙШАГАРОВ, который работал на объекте сварщиком. По словам Нуржана АЛЬТАЕВА, все сотрудники компании, на территории которой произошла ЧС, были застрахованы, поэтом после завершения расследования и пострадавшие рабочие и родственники погибших сотрудников получат материальную компенсацию от государства и от работодателя. - Есть законом предусмотренные процедуры, мы все процедуры должны провести, понять, чья была вина – была ли вина самих работодателей, либо же самих рабочих. Мы сейчас поднимаем все страховые договоры, смотрим по ним, какие компенсации положены рабочим. Кроме того, после осмотра объекта, на котором произошло ЧП, приняли такое решение - приостановить эксплуатацию всех общежитий, которые там находятся, пока все не проверим и не приведем в соответствие, - сообщил Нуржан АЛЬТАЕВ. Также вице-министр сообщил, что остальные рабочие компании в настоящее время распущены по домам до полного завершения расследования. При этом заработная плата за ними сохранится. После того, как все общежития контейнерного типа приведут в полное соответствие нормам и требованиям безопасности, рабочие смогут вернуться и продолжить работу. Отметим, что расследование происшествия должно завершиться по истечении 10 календарных дней. Напомним, 2 марта в результате пожара в контейнерном общежитии в вахтовом городке в районе Карабатана на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» погибли 6 человек. Четверо пострадавших были доставлены в областную больницу. Один пострадавший, по словам врачей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как выяснилось, шестеро погибших были жителями ЮКО. Утром 3 марта стало известно, что в больнице скончался пострадавший. Таким образом, количество погибших в пожаре увеличилось до 7.  
RS2KebqGnHs Алия ЖАМИТОВА
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