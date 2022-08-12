В полицию и к активистам обратилась мама двух детей, переживших сексуализированный буллинг, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Письмо женщины опубликовал фонд «НеМолчи.kz». Двое детей пяти и девяти лет гуляли на детской площадке, когда к ним подошли четверо подростков в возрасте 13-17 лет. Они угрозами и оскорблениями требовали от братьев имитировать оральные ласки, снимая происходящее на телефон. Испуганные дети сбежали домой, но подростки пошли за ними.
- Один из подростков крикнул.. Наша бабушка вышла на улицу спросить в чём дело. Подростки ответили, что они ничего не знают и ничего не видели. Старший сидел и плакал, ничего не сказав. Соседка, которая видела, сказала, что потом расскажет. Пока успокоили ребёнка и пока он нам всё рассказал, было уже поздно. Мальчики тут же уехали со двора. Вечером через соседа нашли девочку 17 лет (была в группе подростков). Она начала хамить бабушке, показала видео, после чего сказала, что ничего страшного, ему же 9 лет - всё можно уже, - написала мама пострадавших детей.
По её словам, следователь предупредила, что подростки настроены агрессивно и будут мстить. Родители были вынуждены перевести старшего сына в другую школу.
Мама детей просит начальника полиции Алматы взять дело на личный контроль, а министра просвещения обратить внимание на проблему.
В управлении полиции Турксибского района заявили, что виновные понесут наказание.
- Заявление местной жительницы зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 124 УК РК «Развращение малолетних». Следствие проводится при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности. Обстоятельства дела будут предметно установлены. А к виновным лицам приняты меры в соответствии с законодательством РК, - прокомментировал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.
Ход расследования взят на контроль руководством МВД и полиции Алматы.
