Из социальных киосков могут сделать остановочные павильоны в Уральске
Это одно из возможных решений проблем с остановками в городе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По словам акима Уральска Миржана Сатканова, в городе насчитывается 491 остановка, из которых около 130 не имеют павильона - то есть люди стоят под открытым небом.
- В этом году мы запрашивали 75 млн тенге на установку остановочных павильонов, самых простых стоимостью около 2,5 млн тенге. Но заявку не одобрили, - рассказал Миржан Сатканов на встрече с журналистами.
На вопрос - рационально ли тратить 10 млн тенге на «тёплую остановку», когда в городе полно не оборудованных вообще ничем остановок, градоначальник ответил, что 10 млн тенге - это адекватная цена за такую остановку.
- Моё мнение, что основные остановки должны быть такими (тёплыми в холод и прохладными в жару – прим. автора). Конечно, для бюджет это накладно. Идеально было бы, если в эту сферу пришёл бизнес. Чтобы предприниматели на свои средства построили остановки и вели там свой бизнес. Но пока это сложно, там отдача от 5-7 лет. В этом году пока два предпринимателя взялись на строительство остановочных павильонов, - рассказал аким.
По его словам, рассматривается ещё один вариант – передача социальных киосков СПК «Акжайык» ЖКХ для установки на остановках города.
Напомним, общественники заявили о плохом состоянии остановочных павильонов в городе. Проблему озвучил правозащитник и общественник Бауыржан Ахметжан на Общественном совете при акимате Западно-Казахстанской области, который состоялся 11 августа в здании Областного маслихата. Так, по словам правозащитника Бауыржана Ахметжана, на сегодняшний день остро стоит вопрос строительства остановочных павильонов, которых на некоторых остановках попросту нет.
- Уральцы вынуждены стоять и в жару, и в холод под открытым небом и ждать по 20-30 минут автобусы, - сказал Бауыржан Ахметжан и попросил властей установить павильоны. Не обязательно за 10 млн тенге, а хотя бы обычные.
Также он отметил, что Уральск называют «тёмным городом» из-за плохого освещения улиц, а многие дети не имеют в своих дворах детских игровых площадок.
