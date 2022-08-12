– Нашему селу 110 лет, было основано переселенцами из Украины в 1 908 году на незаселённой местности. Здесь не было никакого населённого пункта. Название Новопавловка пошло из-за того, что первые переселенцы приехали из села Павловка Таврической губернии. Много исторических событий связаны с нашим посёлком, никогда ранее не было никаких разговоров по поводу переименования села, а эти попытки ни к чему, кроме раскола в обществе, не приведут. Я здесь родился и здесь же вырос. Хочу, чтобы наше село сохранило своё историческое название. Тем более общественный совет прошёл без нас, это неправильно, - говорит житель села Виктор Копитчак.

– На сессии районного маслихата рассмотрели вопрос о переименовании села Новопавловка, депутаты его поддержали, подписано экс-акимом района Утегуловым. Перед этим в посёлке провели сход жителей, на котором общественный совет проголосовал за переименование. Есть протокол собрания, объявление заранее было дано в районной газете, все документы в порядке, все процедуры соблюдены. Областная ономастическая комиссия ещё не рассматривала данный вопрос, - сообщила и.о. руководителя управления Света Ганиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратились жители села Новопавловка Теректинского района, которые рассказали, что весной прошлого года в посёлке впервые заговорили о переименовании. Удивлению людей не было предела, когда они узнали, что оказывается в селе даже собрали общественный совет и более 200 человек поддержали эту инициативу. К слову, в Новопавловке проживают около 600 человек.Мужчина говорит, что в Теректинском районном акимате на их возражения ответили, что сельчанам нужно смириться с переименованием, так как решение уже принято. А переименовать Новопавловку решили в Кумаксай. Сельчане намерены писать заявление в областной суд. Между тем в областном управлении по развитию языков ЗКО сообщили, что от заместителя акима Теректинского района Байгазиева поступило письмо, в котором просят областную ономастическую комиссию рассмотреть вопрос о переименовании села Новопавловка в село Кумаксай.При положительном решении областной комиссии, вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов областного маслихата, далее будет регистрироваться в министерстве юстиции и только потом постановление вступит в законную силу. Только после этих процедур село будет переименовано. К слову, республиканская ономастическая комиссия вопрос о переименовании населённых пунктов не рассматривает.