- Сейчас предприниматель готовит технико-экономическое обоснование на строительство 315 километров железной дороги. Когда оно будет готово, мы представим его правительству и КТЖ, - сказал Гали Искалиев.

- На месте депо собираются строить рынок и ещё дома. Рынков в нашем городе достаточно. Почему на этом месте нельзя построить что-то другое? – спросила Алтынай Искалиева.

- Центр располагает возможностями, как для розничной, так и для оптовой торговли на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Для торговли будут построены корпусы «Фуд Депо» и «Строй Депо», где расположатся «Зелёный базар», торговые секции, торговые корнеры, фудкорт, торгово-выставочная зона, офисные помещения, холодильники, разделочные помещения и многое другое, - говорится на странице в соцсетях.

Фото из архива "МГ" Член общественного совета Азамат Мусилов поинтересовался у акима области возможностью строительства железной дороги из Уральска в Атырау. По словам Гали Искалиева, в селе Тайпак Акжайыкского района директор компании SRPM Resources Ltd Денис Черкашин планирует построить завод по производству калийных удобрений. В рамках проекта предприниматель планирует построить железную дорогу Уральск - Индер для транспортировки удобрений.О строительстве железной дороги жители области просят давно, поскольку автомобильную дорогу Уральск - Атырау называют не иначе, как «дорога смерти». Здесь едва ли не каждую неделю происходят дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Ранее аким ЗКО рассказал о судьбе бывшего локомотивного депо. Так, на общественном совете, который прошёл 11 августа, председатель общественного объединения «Ак Отау» Алтынай Искалиева задала вопрос касательно бывшего локомотивного депо.Глава региона Гали Искалиев ответил, что там планируют строительство оптово-розничного центра, где будет порядка 500 торговых мест и инвестор планирует привести его в надлежащий вид. - Это будет современный рынок, думаю, он нужен нашему городу, - ответил аким. Согласно информации на официальной странице акимата ЗКО в Instagram, строительством самого крупного в регионе оптово-розничного центра «Станция Депо» занимается ТОО «Батыс Капитал Лимитед».Центр планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. Кстати, в прошлом году в Уральске разразился скандалсвязанный с новым центром, а именно уральцев возмутило, что новый собственник едва не распилил символ депо - тепловоз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.