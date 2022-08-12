Жители ЗКО просят построить железную дорогу Уральск - Атырау
Такое предложение прозвучало и на заседании общественного совета области, передает портал «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Член общественного совета Азамат Мусилов поинтересовался у акима области возможностью строительства железной дороги из Уральска в Атырау.
По словам Гали Искалиева, в селе Тайпак Акжайыкского района директор компании SRPM Resources Ltd Денис Черкашин планирует построить завод по производству калийных удобрений. В рамках проекта предприниматель планирует построить железную дорогу Уральск - Индер для транспортировки удобрений.
- Сейчас предприниматель готовит технико-экономическое обоснование на строительство 315 километров железной дороги. Когда оно будет готово, мы представим его правительству и КТЖ, - сказал Гали Искалиев.
О строительстве железной дороги жители области просят давно, поскольку автомобильную дорогу Уральск - Атырау называют не иначе, как «дорога смерти». Здесь едва ли не каждую неделю происходят дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.
Ранее аким ЗКО рассказал о судьбе бывшего локомотивного депо. Так, на общественном совете, который прошёл 11 августа, председатель общественного объединения «Ак Отау» Алтынай Искалиева задала вопрос касательно бывшего локомотивного депо.
- На месте депо собираются строить рынок и ещё дома. Рынков в нашем городе достаточно. Почему на этом месте нельзя построить что-то другое? – спросила Алтынай Искалиева.
Глава региона Гали Искалиев ответил, что там планируют строительство оптово-розничного центра, где будет порядка 500 торговых мест и инвестор планирует привести его в надлежащий вид.
- Это будет современный рынок, думаю, он нужен нашему городу, - ответил аким.
Согласно информации на официальной странице акимата ЗКО в Instagram, строительством самого крупного в регионе оптово-розничного центра «Станция Депо» занимается ТОО «Батыс Капитал Лимитед».
- Центр располагает возможностями, как для розничной, так и для оптовой торговли на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Для торговли будут построены корпусы «Фуд Депо» и «Строй Депо», где расположатся «Зелёный базар», торговые секции, торговые корнеры, фудкорт, торгово-выставочная зона, офисные помещения, холодильники, разделочные помещения и многое другое, - говорится на странице в соцсетях.
Центр планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.
Кстати, в прошлом году в Уральске разразился скандалсвязанный с новым центром, а именно уральцев возмутило, что новый собственник едва не распилил символ депо - тепловоз.
