- Руководитель столичного участка акционерного общества «Пассажирские перевозки» филиала «Экспресс» и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали денежные средства за бесконтрольность и не проведение проверок. Всего установлено 27 эпизодов, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о выявлении фактов системного получения денежных вознаграждений от начальников поездов «Тулпар-Тальго» за общее покровительство по службе.Виновных лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, также они должны оплатить шестимиллионный штраф.