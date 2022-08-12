Отключения воды в городе ещё будут – аким Уральска
В ближайшие три города в областном центре планируют ремонт КНС и Каменского водопровода, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам акима Уральска Миржана Сатканова, ситуация с водоснабжением в городе остается сложной.
Водоснабжение города производится из двух источников - водоочистные сооружения на реке Урал и подземный водозабор на Уральском месторождении в районе посёлка Трекино. Вода подаётся сначала в центральную часть города, наполняя насосную станцию и только оттуда в посёлок Зачаганск. Именно поэтому в Зачаганске наблюдается низкое давление воды, а порой и полное её отсутствие.
- Раньше работал Каменский водопровод, который снабжал Зачаганск и Деркул . В 2000-е годы из-за нехватки средств водоснабжение с этого водопровода приостановилось. Сейчас мы готовим проект по Каменскому групповому водопроводу и тогда он будет снабжать водой эту часть города, - рассказал Миржан Сатканов.
Как отметил градоначальник, в этом году проводится ремонт на КНС-18а, КНС-19 и КНС-21. В следующем году планируется начать ремонт ещё трех КНС. На ремонтные работы на водопроводах в ближайшие три года планируют направить порядка 20 млрд тенге, а на ремонт КНС – 15 млрд тенге.
- Это говорит о том, что в ближайшие три года ещё будут отключения воды и люди будут ругаться. Но это необходимость – другого выхода у нас нет. Иначе случится крупная авария, которая оставит весь город без воды, - отметил аким.
К слову, ситуация с водой не самая страшная проблема в Уральске. Страшнее ситуация с подачей электроэнергии, поскольку изношенность электросетей в регионе очень высокая.
Напомним, на протяжении последний 5-6 лет в Уральске наблюдаются постоянные перебои с подачей воды.
