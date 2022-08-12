В отношении сотрудника детского сада возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».  12 детских садов откроются в ЗКО до конца года Фото из архива "МГ" В министерстве просвещения сообщили, что от родителей продолжают поступать жалобы на рукоприкладство воспитателей. Один из случаев произошёл частном детском саду Уральска, где воспитательница избила маленькую девочку. Ещё одна жалоба поступила от родителей, чей ребёнок посещает другой частный детский сад в Уральске. По словам его воспитанников, их били систематически на протяжении нескольких месяцев. Всё это время дети молчали из страха перед воспитателем - она запугивала малышей, угрожая им более жёстким наказанием. В отношении сотрудника детского сада возбуждено уголовное дело. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать инцидент позже. В министерстве просвещения же сделали вывод, что такие ситуации говорят о недостаточном контроле за детьми со стороны педагогов, поэтому ведомство и инициирует введение лицензирования частных детских садов. Только вот говорить о случаях издевательств в дошкольных учреждениях министерство стало лишь после того, как впервые озвучило идею лицензирования. Ранее такие сводки не публиковались, а комментарии относительно подобных случаев давались с неохотой. Также примечательно, что о подобных случаях в государственных садах не сообщают.

Лицензирование частных детских садов

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов второго июня сообщал, что в стране планируют ужесточить требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа. На следующий день он написал, что приказ уже подготовлен. Предпринимателей новость не обрадовала - они считают, что это очередной инструмент коррупции. В НПП «Атамекен» опасаются, что норма будет носить формальный характер. 14 июля президент на расширенном заседании правительства также поднимал вопрос лицензирования и говорил, что «повторное введение лицензирования - это, прежде всего, мера, необходимая обществу, а не государству». Девятого августа премьер поручил проработать вопрос лицензирования детских садов Казахстана до ноября. Речь идёт о различных НПА и постановлениях, связанных с программой.