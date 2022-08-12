Смерть беременной женщины в Атырау: к лечению привлекали израильских специалистов
Первого августа у женщины случился выкидыш, а пятого августа у неё остановилось сердце, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По данным управления здравоохранения Атырауской области, 31-летняя женщина 27 июня встала на учёт по беременности, прошла осмотр гинеколога и терапевта, сдала все анализы. С 10 по 22 июля она находилась на стационарном лучении в отделении хирургии с диагнозом «желчекаменная болезнь, острый калькулезный холецистит, холедохолитиаз» (все диагнозы связаны с тяжёлой желчекаменной болезнью - прим. автора).
– 11 июля произведена операция - ретроградная холангиопанкреатография с эндоскопической папиллосфинктеротомией (манипуляция для оценки состояния желчного пузыря и одновременного лечения - прим. автора). 25 июля повторно поступила в Атыраускую областную больницу на скорой помощи с жалобами на рвоту с кровью, общую слабость. Больная госпитализирована в отделение гастроэнтерологии. 26 июля после консилиума переведена в отделение реанимации для дальнейшего лечения и наблюдения, - сообщили в облздраве.
Врачи утверждают, что женщине проводили комплексное обследование, в том числе лабораторные анализы, ультразвуковое исследование, видеоколоноскопию, ФГДС.
– Неоднократно консультировалась с областными специалистами, в том числе акушер-гинекологами, кардиологами, республиканскими центрами, проводились расширенные консилиумы по телемедицине. К ведению привлекли зарубежных специалистов, прибывших из Израиля. 30 июля состояние пациентки ухудшилось, по жизненным показаниям больная взята на оперативное лечение, - рассказали в управлении.
Первого августа в 6:10 у женщины произошёл поздний самопроизвольный выкидыш замершей беременности при сроке 17-18 недель. Вес мертвого плода составил 178 граммов. Об этом врачи сразу же уведомили родственников пациентки. Между тем состояние женщины продолжало ухудшаться из-за основной патологии и геморрагического шока (тяжёлое состояние, недостаточная циркуляция крови, гипоксия, нарушение обмена веществ - прим. автора).
– Состояние осложнилось сепсисом, полиорганнной недостаточностью. Продолжена интенсивная терапия. Проводились консультации с республиканскими специалистами. Пятого августа у пациентки произошла остановка сердечной деятельности. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия в 10:55 констатирована биологическая смерть. Труп передан на патологоанатомическое исследование, - заключили в региональном управлении здравоохранения.
Сейчас при ведомстве создана комиссия, которая проведёт служебное расследование.
Напомним, о трагедии в прямом эфире в Facebook рассказал супруг погибшей - активист Нурлан Жунасов. Его жена скончалась на 17-ой неделе беременности.
