- Проведена эксгумация трупа и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Заключением дополнительной экспертизы установлено, что причиной смерти явилась механическая асфиксия при удавлении шеи руками. Под подозрение в умышленном убийстве попал 18-летний родной внук умершей. Он дал признательные показания, - рассказали в надзорном органе.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что обгоревшее тело пожилой женщины нашли в ноябре прошлого года в частном доме Медеуского района. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, развившейся при поражении техническим электричеством. А причина пожара - аварийный режим работы электрошнура удлинителя. Тогда расследование прекратили за отсутствием состава правонарушения. Однако после обращения родственников убитой прокуратура района возобновила расследование.Юноша рассказал, что задушил бабушку в ходе соре. Забрал деньги и драгоценности, после чего инициировал пожар. Подростка осудили и приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.