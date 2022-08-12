- Уральцы вынуждены стоять и в жару, и в холод под открытым небом и ждать по 20-30 минут автобусы, - сказал Бауыржан Ахметжан и попросил властей установить павильоны. Не обязательно за 10 млн тенге, а хотя бы обычные.

- В городе около 500 остановок, на 130 из которых нет вообще никаких павильонов. Мы посчитали, даже если взять самые дешёвые остановочные павильоны стоимостью в среднем 2,5 млн тенге, нам нужно будет 320 млн тенге. Этот вопрос мы хотим решить с привлечением бизнеса, чтобы они построили для себя магазин, и тут же остановку. Что касается благоустройства дворов. Из 500 дворов в Уральске, в ста дворах нет ни игровой, ни спортивной, никакой площадки для детей. И снова, чтобы решить эту проблему нужно порядка 3,5 - 5 млрд тенге (если считать, что строительство одной площадки будет стоить порядка 35 млн тенге), - ответил Миржан Сатканов.

- На замену 14 тысяч ламп ушло около 800 млн тенге, это не так уж и много. Тем более у нас есть свой производитель, и если у него имеются все документы соответствия требованиям, можно заключать с ним договор и начать работу, - сказал Гали Искалиев.

Фото из архива "МГ" Проблему озвучил правозащитник и общественник Бауыржан Ахметжан на Общественном совете области. Так, по его словам, остро стоит вопрос строительства остановочных павильонов, которых на некоторых остановках попросту нет.Также он отметил, что Уральск называют «тёмным городом» из-за плохого освещения улиц, а многие дети не имеют в своих дворах детских игровых площадок. На замечания ответил аким Уральска Миржан Сатканов. По его словам, такого характера проблемы действительно имеются.С освещением, как выяснилось, дела обстоят лучше. Так, за 2020-2022 годы в Уральске было заменено свыше 14 тысяч ламп уличного освещения. На подведение освещения всего города необходимо порядка 2-3 млрд тенге, которые власти надеются изыскать и в течение трёх лет решить эту проблему. Аким ЗКО Гали Искалиев поручил градоначальнику уже в этом году заложить в бюджет строительство хотя бы 50 остановочных павильонов и продолжить работу с бизнесменами.Фото из архива "МГ"