До пяти миллиардов тенге нужно для решения проблем с детскими площадками в Уральске
Из 500 дворов в 100 нет ни игровых, ни спортивных площадок, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Проблему озвучил правозащитник и общественник Бауыржан Ахметжан на Общественном совете области. Так, по его словам, остро стоит вопрос строительства остановочных павильонов, которых на некоторых остановках попросту нет.
- Уральцы вынуждены стоять и в жару, и в холод под открытым небом и ждать по 20-30 минут автобусы, - сказал Бауыржан Ахметжан и попросил властей установить павильоны. Не обязательно за 10 млн тенге, а хотя бы обычные.
Также он отметил, что Уральск называют «тёмным городом» из-за плохого освещения улиц, а многие дети не имеют в своих дворах детских игровых площадок.
На замечания ответил аким Уральска Миржан Сатканов. По его словам, такого характера проблемы действительно имеются.
- В городе около 500 остановок, на 130 из которых нет вообще никаких павильонов. Мы посчитали, даже если взять самые дешёвые остановочные павильоны стоимостью в среднем 2,5 млн тенге, нам нужно будет 320 млн тенге. Этот вопрос мы хотим решить с привлечением бизнеса, чтобы они построили для себя магазин, и тут же остановку. Что касается благоустройства дворов. Из 500 дворов в Уральске, в ста дворах нет ни игровой, ни спортивной, никакой площадки для детей. И снова, чтобы решить эту проблему нужно порядка 3,5 - 5 млрд тенге (если считать, что строительство одной площадки будет стоить порядка 35 млн тенге), - ответил Миржан Сатканов.
С освещением, как выяснилось, дела обстоят лучше. Так, за 2020-2022 годы в Уральске было заменено свыше 14 тысяч ламп уличного освещения. На подведение освещения всего города необходимо порядка 2-3 млрд тенге, которые власти надеются изыскать и в течение трёх лет решить эту проблему.
Аким ЗКО Гали Искалиев поручил градоначальнику уже в этом году заложить в бюджет строительство хотя бы 50 остановочных павильонов и продолжить работу с бизнесменами.
- На замену 14 тысяч ламп ушло около 800 млн тенге, это не так уж и много. Тем более у нас есть свой производитель, и если у него имеются все документы соответствия требованиям, можно заключать с ним договор и начать работу, - сказал Гали Искалиев.
Фото из архива "МГ"
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!