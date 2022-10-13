- Как только стало известно об угоне, был объявлен план перехват, угонщика заметили по камерам наружного наблюдения, передвигающегося по проспекту Назарбаева. На требования патрульных остановиться мужчина не отреагировал, а напротив, повысил скорость движения. Полицейские не стреляли по колесам, так как автомобиль могло занести и это создало бы аварийно-опасную ситуацию. Несколько патрульных авто с требованием остановиться преследовали его до выезда из областного центра. Уже на трассе за городом стражи порядка прижали его к обочине и задержали, - рассказали подробности погони в полиции.

Скриншот с видео Восемнадцатилетний житель Уральска угнал «ВАЗ-2106» седьмого октября. Ущерб составил 400 тысяч тенге. Владелец оставил машину во дворе своего дома на улице Жунисова.После задержания стало известно, что угонщик находился в состоянии токсикоманического опьянения. На мужчину составили восемь протоколов за нарушения - общая сумма штрафов составила 237 382 тенге. Кроме того, его арестовали на 20 суток. Ведется досудебное расследование по статье 200 УК РК (угон), санкция которой предусматривает лишение свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.