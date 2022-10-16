Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел четвертого октября в селе Ханордасы Бокейординского района. 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение. По информации пресс-службы управления здравоохранения, у подростка диагностировали огнестрельное ранение передней брюшной стенки. – Общее состояние стабильно тяжелое. Санавиацией транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога воздушным транспортом. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Состояние стабильное, наблюдается улучшение, - сообщили в пресс-службе ведомства. В департаменте полиции ЗКО обещали прокомментировать случай позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.