Подросток в Китае отрезал себе руку для избавления от интернет-зависимости
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters В городе Нантонг провинции Цзянсу 19-летний китаец по имени Ван отрезал себе руку, чтобы избавиться от игромании, сообщает lenta.ru с ссылкой на The Telegraph. Молодой человек вышел из дома с кухонным ножом, сел на скамейку и отрезал себе левую руку до запястья. После этого он вызвал такси и уехал в больницу. Рука, как отмечает издание, так и осталась лежать на скамейке. «Мы не можем смириться со случившимся. Это было совершенно неожиданно. Он всегда был умным мальчиком», — рассказала мать подростка. Она также сообщила, что перед уходом из дома сын оставил ей записку: «Мама, я поехал в больницу. Не волнуйся. Вечером вернусь». После того, как полицейские обнаружили конечность, врачи пришили руку молодому человеку. Ван объяснил свой поступок тем, что хотел таким образом перестать играть в компьютерные игры. По словам медиков, пока неизвестно, будет ли пришитая рука нормально функционировать. Источник: lenta.ru