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Социум

Подросток вымогал деньги у сверстника в Уральске

Он требовал 10 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 30 октября около 18:00 возле компьютерного клуба «Office» на улице Гагарина 17-летний житель Уральска вымогал у сверстника 10 тысяч тенге. Он грозился физическим насилием. Юношу задержали, доставили в отдел полиции и начали в отношении досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Арайлым Усербаева
Подросток вымогал деньги у сверстника в Уральске
Он требовал 10 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Буллинг: кто «травит» наших детей
Буллинг: кто «травит» наших детей
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 30 октября около 18:00 возле компьютерного клуба «Office» на улице Гагарина 17-летний житель Уральска вымогал у сверстника 10 тысяч тенге. Он грозился физическим насилием. Юношу задержали, доставили в отдел полиции и начали в отношении досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вымогательство подросток

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