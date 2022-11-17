Подросток вымогал деньги у сверстника в Уральске

Он требовал 10 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 30 октября около 18:00 возле компьютерного клуба «Office» на улице Гагарина 17-летний житель Уральска вымогал у сверстника 10 тысяч тенге. Он грозился физическим насилием. Юношу задержали, доставили в отдел полиции и начали в отношении досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.